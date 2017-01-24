DentNis ile mutlu ve rahat gülümseyin.

Sağlıklı dişler ve çarpıcı bir gülümseme ile mutlu ayrılan hastaların kliniği DentNis, hastalarına yaklaşımı ve her hastaya özel belirlenen tedavi seçenekleri ile İstanbul’da en başarılı diş klinikleri arasında yer almaktadır. DentNis’e gelenleri hasta değil, misafir olarak karşılayan müşteri ilişkileri yapısı ile fark yaratmaktadır. Konusunda uzman ve yenilikleri her zaman ilk uygulayanlar arasında olan özel ekibi ile öne çıkmaktadır. En doğal ve en dayanıklı estetik gülüş tasarımını yaratan uzman ekibi ile birçok hasta tarafından özellikle tercih edilmektedir. Ayrıca DentNis’e yeni başvuracak hastalar için hoşgeldin paketi ile de alanlarında uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

DentNis, özellikle estetik diş hekimliği alanında sanatsal çalışmalar gerçekleştirir. Gülüş tasarımında zirkonyum ya da lamine diş kaplamaları uygulamaları, diş beyazlatma ve düzeltme işlemleri, gerekirse diş eti operasyonları gibi özel tekniklerle hastaların ihtiyacı olan tedavileri belirlemektedir. DentNis, sağlıklı bir ağıza ve sağlam dişler üzerine doğal bir görünüm yerleştirmek üzerine gülüş tasarımı planlamaktadır. DentNis ekip olarak; bu konudaki eğitimleri, bilgileri, tecrübeleri ve hastalarına yaklaşımları ile hastanın kendi ağız ve yüz yapısına en uygun şekilde doğal gülüş tasarımları hazırlamaktadır.

DentNis, sadece diş estetiği ve gülüş tasarımı çalışma alanında değil, aynı zamanda ağız içinde ortodontik tedaviler konusunda da başarıyla hizmet vermektedir. Eğer hastaya diş estetiği gerekiyorsa öncelikle ağız içindeki tedavieri yapmak gerektiğinin bilincinde çalışan DentNis, bu tedaviler sonrasında diş beyazlatma, bonding, pembe estetik, gerekirse implant yapımı, lamine ya da zirkonyum diş kaplama işlemleri üzerinde çalışmaya devam eder.

DentNis; gülüş tasarımı planlanması ile ilgili olarak hastanın yeni gülüşünü deneyimleyebilmesi için üç boyutlu bir ön tasarım hazırlar. Böylelikle hasta yeni gülümsemenin son halini tedavi başlamadan önce deneyimler ve istediği değişiklikleri düzenlemeleri bu model üzerinden diş hekimi ile paylaşır. DentNis hastanın taleplerini dinler ve yapacağı öneriler ile taslak son haline ulaşır ve DentNis ekibi bu taslak modeli artık tasarım planına çevirerek, tabii ki hastanın onayını da alarak, gereken tedavi uygulama adımlarına başlar. Başarıyla tamamlanan tedavi süreci ile hasta, DentNis’in tanımıyla misafir, klinikten mutlu olarak ayrılır.

DentNis ile Gülüş tasarımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için sizleri http://dentnis.com/gulus-tasarimi/ sayfasına bekliyoruz.