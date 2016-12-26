Denizli’nin bir haftalık trafik raporu

Denizli'de bir hafta içinde 28'i yaralamalı toplam 98 trafik kazası meydana geldi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 19-25 Aralık 2016 tarihleri arasındaki trafik istatistiklerini yayımladı. Trafik birimlerinden yayımlanan rapora göre, 13 bin 722 aracın kontrol edildiği ve Fahri Trafik Müfettişleri tarafından kural ihlali yapan 55 sürücüye ceza kesildiği bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bir haftalık sürede sürücülere; hız ve kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlere park etme, emniyet kemeri ve kask takmama, alkollü olarak araç kullanma, ehliyetsiz, yetersiz ehliyet ile araç kullanma, görüşü engelleyici eşya, süs (filmli cam) kullanma, muayenesiz araç kullanma, durak harici ve fazla yolcu almak, arızalı takograf ile taşıma sınırı üzerinde yük alma ve Karayolları Trafik Kanunun diğer maddelerini ihlal etmekten işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, Fahri Trafik Müfettişleri tarafından, trafik kural ihlali yapan araç sürücülerinin tescil plakasına bu dönemde 55 adet suç tespit tutanağı tanzim edilip, idari para cezası karar tutanağına çevrildiği belirtildi.

Polis sorumluluk bölgesinde 19-25 Aralık 2016 tarihleri arasında, 20 yaralamalı, 64 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 84 kaza meydana geldiği açıklandı.

"Kaza olan caddelerde sıkı denetim"

Kazaların yoğun meydana geldiği cadde ve güzergahlarda radar, cep telefonu, ışık ihlali gibi denetimlere ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, " İlimizde meydana gelen kazalar genellikle, Acıpayam Yolu, Hüdai Oral Caddesi ve Kayıhan Basma Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelmiş olup, kazalar daha çok, doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymama, araçların hızını hava ve yol şartlarına uydurmamaktan, kavşaklara yaklaşırken araçların hızını azaltmamaktan, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama ve yakın takip arkadan çarpma kusurundan dolayı meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.

"Servisçilere denetim"

Bir haftalık süreçte 166 okul servis aracına eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtilirken, bölge trafik sorumluluk bölgesinde ise 8 yaralamalı, 6 maddi hazarlı trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.