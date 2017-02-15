Denizli’de yüz yıllık sağlık çalışması fotoğraf arşivi sergisi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "1865-1953 yılları arası Osmanlı-Cumhuriyet dönemi Denizli sağlık arşivi" ile sağlık fotoğraflarının gösterildiği bir sergi açıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kentin yaklaşık yüz yıllık sağlık arşivi açılan fotoğraflarla sergilendi. 36 fotoğrafın yer aldığı sergi, Denizli'deki sağlık çalışmalarına ilişkin detaylar içeriyor. Bir alışveriş merkezinde açılan fotoğraf sergisine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Denizli İl Jandarma Komutan Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin 1865-1953 yılları arasında Osmanlı-Cumhuriyet dönemi Denizli'deki sağlık alanındaki çalışmaları yansıtan fotoğraflardan oluştuğunu belirten İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, "Geçmişte ilimizde durumların nasıl yaşandığını inceleyerek, bununla ilgili bilgilere sahip olmaya başladık. Yüz yıl önceki kolera bizi ilgilendirmez diyemezdik. Gelişmemiz ve ilerlememiz, geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkararak oluşacaktır. Buradaki birçok eser uzun ve yorucu bir emek sonucu oluşturulmuştur" diye konuştu.

Geçmişten ders çıkararak geleceği şekillendirmenin önemli olduğunu belirten Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, bu fotoğraf sergisiyle geçmişte yapılan çalışmaları görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmalarının ardından sergi açılışının kurdele kesimi gerçekleştirilerek, sergi salonundaki fotoğraflar incelendi. Sağlık İl Müdürü Şükrü Arpacı, arşivdeki bir sağlık belgesini Vali Ahmet Altıparmak'a hediye etti.