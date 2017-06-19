Denizli’de telefon hırsızlığı kamerada

Denizli'de bir telefon bayisine giren hırsız, önce etrafı kontrol ederek, müşterilerin yoğun olduğu bir anda vitrinden telefonu alıp çantasına koydu. Hırsızın telefonu çalma görüntüleri saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 12.30 sularında Pamukkale'de bir alışveriş merkezinde bulunan telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi birkaç sefer telefon almak bahanesiyle mağazaya girdi. Daha sonra telefonların fiyatını sorup almak istediğini söyledi. Hırsız, müşterilerin yoğun olduğu bir anda tekrar mağaza girip vitrindeki telefonları inceledi. Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilendiği sırada, dikkat çekmemek için önce çantasında bulunan tabletini çıkardı. Daha sonra vitrindeki yaklaşık 800 TL değerindeki sıfır telefonu eline aldı. Bir süre bekleyen hırsız, kimsenin onu fark etmediğinden emin olduktan sonra telefonu alıp çantasına koydu. Pişkin hırsız, telefonu çantasına koyduktan sonra kendini toparlayıp mağazadan uzaklaştı.

Hırsızlığı, olaydan yaklaşık yarım saat sonra mağaza çalışanı fark etti. Vitrinde telefonun olmadığını gören Serkan Toga, telefonun yerinde olmadığını, satılıp satılmadığını sordu. Telefonun satılmadığını öğrenince kamera kayıtlarını inceleyen Toga, telefonun çalındığını gördü. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kimliği belirsiz hırsızın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.