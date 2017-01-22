Denizli’de şüpheli ölüm

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şizofren tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren tedavisi gördüğü öğrenilen 59 yaşındaki Adnan Dürbin'den uzun süre haber alamayan yakınları, Dürbin'in yaşadığı eve gitti. Anahtarla kapıyı açan yakınları Dürbin'in cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Dürbin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, Adnan Dürbin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.