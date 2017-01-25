Denizli’de masaj salonlarına sıkı denetim

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri masaj salonlarını sıkı bir denetim altına aldı. Bu çerçevede ilçe genelinde bulunan masaj salonlarında denetim yapılarak yasalara aykırı faaliyet gösteren işletmelere ceza işlemi uyguladı.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki masaj salonlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sayıları sürekli artan masaj salonlarını sıkı takibe alan ekipler, ilçede kanunlara aykırı faaliyet gösteren masaj salonlarına göz açtırmıyor. Merkezefendi'de bulunan masaj salonlarına yapılan denetimlerde ruhsat, eğitim sertifikası, ustalık belgeleri, sigorta kayıtları, çalışanların emniyet bildirimleri, genel temizlik, hijyen kurallarına uygunluk, sağlık raporları ve işletmelerin fiziki şartları denetlendi. Halk sağlığının korunması ve halkın huzurunun sağlanması için denetimlere aralıksız devam eden Merkezefendi Belediyesi ekipleri, işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak, ruhsat ve kanunlara aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygulandı.