Denizli’de kamyonet dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ucarı mahallesi ile Yeşildere mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşildere mahallesi istikametine doğru seyreden 20 YT 457 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Olayı gören diğer sürücüler kazayı 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi su akan dereye metreler kala duran kamyonetteki kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları Acıpayam Devlet Hastanesine götürdü. Acıpayam Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri olay yerinde başka kaza meydana gelmemesi için gerekli önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.