Denizli’de Genç Mucitler İnovaktif Yarışması düzenlenecek

Denizli'de ilköğretim öğrencilerinin üretkenliklerini ön plana çıkarmak ve özgün projeleri tespit ederek hayata geçirmek amacıyla düzenlenecek "Genç Mucitler Aranıyor-DENİB İnovatif Fikirler Yarışması'nın protokolü imzalandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilere yönelik "Genç Mucitler Aranıyor-DENİB İnovatif Fikirler Yarışması" düzenlenecek. DENİB'de yarışmanın protokol imza törenine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile davetliler katıldı. Törende konuşan TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, yarışmanın bir araç olduğunu vurgulayarak, "Onbinlerce genç, büyük bir enerjiyi bünyelerinde barındırıyorlar. Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi yüksek teknolojiye dayalı ihracat olduğunu düşünürsek bu yarışmanın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Altıparmak ise yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kültürün desteklenmesi, gençlerin özendirilmesi gerekiyor. Farklı bir fikri söylerken "acaba ayıp mı olur', "beni birileri kınar mı" demeden hiç kimsenin ne düşüneceğini bakmadan "ben böyle düşünüyorum" diyebilmesi çok önemli. Özgüvenli olması çok önemli. Bugün çok ünlü sosyal medya sayfaları gibi internet kullanımlarının arka planında yazılımlarında Al Goritma var. Peki Al Goritma kimin buluşu? Al Goritma, El-Harezmi'nin buluşu. Ama bunu bilmek yetmiyor. Bunları bir araya getirmek önemli olan. İhracatçılar Birliğimizin verdiği bu destek, bu işin bu yaşta oluşması noktasında önem arz ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Denizli zaten bu girişimci ruha sahip. İnanıyorum ki verilen bu desteklerle geleceğin birçok bilim adamı bizde yetişebilir" dedi.

Konuşmaların ardından Genç Mucitler Aranıyor-DENİB İnovatif Fikirler Yarışması protokolü Vali Altıparmak, TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Kocasert ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz tarafından imzalandı. Yarışma başvurularının öğrenim görülen okullara yapılacağı, değerlendirmelerin yetkin jüri üyeleri tarafından gerçekleştirileceği, dereceye giren eserlerin ise Mayıs ayında düzenlenecek final gecesinde ödüllendirileceği öğrenildi.