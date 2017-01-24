Denizli’de FETÖ’den yargılanan 11 avukatın duruşması başladı

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen "Bylock" soruşturması kapsamında tutuklanan 11 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülün FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "Bylock" soruşturması kapsamında tutuklanan 9'u tutuklu 2'si adli kontrol şartıyla toplam 11 sanık avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan dava, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Daha sonra sanık avukatların savunmalarına geçildi.

Sanıklar FETÖ/PDY ile ilgili bağlantı, iltisak ve suçlamaları reddederken, örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock'u kullanmadıklarını ileri sürdü. Sanık avukatlardan A.İ.Ç., savunmasında "Bylock" programını indirmediğini, kullanmadığını ve kendisi hakkındaki suçlamaların BİMER üzerinden yapıldığı için asılsız olduğunu ileri sürdü. Şiddet olarak herhangi bir eylemlerinin olmadığını savunan A.İ.Ç., PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın esnaflar üzerinden uyguladığı "kepenk kapatma'dan ilginç bir örnek verdi. Tutuklu sanık A.İ.Ç, fiili olarak bir eylemlerinin olmadığını, KCK'nın kepenk kapattığı gibi, halka verilen doğrudan bir zararın mevcut olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra, avukatlardan Ercan Karaköse, söz almasının ardından gazetecilerin salondan çıkarılmasını istedi. Bu talebin ret edilmesi halinde ise, davaya yayın yasağının konulmasının ardından kimlik tespitine geçilmesi talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyetinin bu talebi ret ederek, gazetecilerin haber alma özgürlüğünün olduğunu belirtti.