Denizli’de Ar-Ge ve inovasyon kampı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü tarafından beş gün boyunca sürecek ar-ge ve inovasyon kampı, 9 ilden öğrencilerin katılımıyla başladı.

KYK Genel Müdürlüğü tarafından kış kampları kapsamından organize edilen ar-ge ve inovasyon kampı 9 ilden üniversite öğrencilerin katılımıyla Denizli'de, başladı. 5 gün sürecek, kampta Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Sakarya, Düzce ve Denizli'de okuyan üniversite öğrencileri yer alacak. Öğrenciler kamp boyunca spor, eğitim, inovasyon gibi konular işlenecek, tarihi ve kültürel mekanlar gezilerek öğrencilerin kenti tanımasına olanak sağlanacak.

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda yapılan açılış programına Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, KYK Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Müftüsü Ahmet Aşık, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından bir değerlendirme konuşması yapan KYK Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, KYK'nın sadece yatılıp kalkmak için kaliteli yerler olmadığı, aynı zamanda öğrencilerin ve geleceğimizin gelişimine katkı sağladığını gösterdiğini ifade etti. Mahşer, "KYK yeni bir alanda daha yeni bir başlıkta üniversitenin yanında öğrencilere destek olmayı, önemli bir vazife ve yeni bir sorumluluk olarak görmekte. Bu da üniversite çağındaki gençlere akademik destekler suna bilmek" diye konuştu.

Öğrencilere çok güzel bir program çerçevesinde burada olduklarını belirten Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, "Sizler için önem arz eden, bizler için önem arz eden, geleceğimiz için önem arz eden, hakikaten çok önemli hususlar var. Bunları özellikle bu yaşınızda yaşadınız, bizler daha farklı şeyler yaşadık" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere iş adamları ve siyasetcilerin tecrübelerinden örnekler aktaran Altıparmak, 15 Temmuz'a değinerek, o gecenin Allah'ın milletin kalbinden korkuyu sildiği gün olduğunu kaydetti. Altıparmak, "Hakikaten o gün, ister gazinoda olsun, ister herhangi bir kafeteryada olsun, ister camide olsun, ister başka yerde dinleniyor olsun, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile beraber herkes sokağa fırladı. Hakikaten kalplerde korku kalmadı. Tankın altına giriyor, kalkıyor bir daha giriyor. Bugün aynı soruyu sorun şahsa, girmesi mümkün mü, değil ama o gün girdi. Benim de sizler gibi üç tane kızım var, sizlerin yaşında, o gün bir tanesi Eskişehir'de, bir tanesi Ankara'da gece bayrağı eline almış, çıkmış. Gece 01.30-02.00 gibi anneleri aradı, "çocuklar dışarı çıkmışlar, tek başlarına, yalnız çıkmışlar, ne olur bir an önce haber ver, gelsinler" dedi. Hanım bak, bugün kader günü, ben nerdeyim, dönecek gibi görünmüyorum, helalleşti ayrıldık" diye kaydetti.