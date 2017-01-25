Denizli’de 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Denizli'nin Çal ilçesinde 22 yaşındaki genç evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Hançalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen baba Ali K., oğlu Mustafa K.'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.'nın öldüğünü belirledi. Savcılık soruşturmasının ardından gencin cesedi otopsi için Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.