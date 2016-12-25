Demirci’deki Cinsel İstismar Davasında 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 yaşındaki hafif zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre hafif zihinsel engelli olduğu öğrenilen 17 yaşındaki K.A., ailesine Volkan D. (23) ve B.Ç. (17) adlı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. K.A. daha sonra ailesi ile birlikte Demirci Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılığa yapılan şikayet üzerine İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden firar eden Volkan D. Kütahya'nın Simav ilçesinde, B.Ç.'yi ise Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Demirci İlçe Jandarmada Komutanlığın da cinsel istismar olayını itiraf ettiği öğrenilen 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen zanlılardan B. Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Volkan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.