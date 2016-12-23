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Demirci atelyesine kumar baskını

Demirci atelyesine kumar baskını

KONYA'da polisin bir demirci atelyesine yaptığı baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 50 kişi yakalandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan mahkeme kararı doğrultusunda merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir demirci atelyesine operasyon yaptı.

10 BİN 950 TL PARA CEZASI

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadıkları belirtilen kişilere toplam 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

TOMBALA MAKİNESİ BULUNDU

İşyerinde yapılan aramada 1 tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ile polisin baskınına karşı işyeri önünde bekleyen nöbetçi ile iletişimi sağlayan iki telsiz ele geçirildi.

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

Konya' demirci atölyesine kumar baskını

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