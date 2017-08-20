Delarge: “Beşiktaş maçına yüzde 100 hazır olarak çıkacağım”

Bursaspor'da dün oynanan Alanyaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan yeni transferlerden Dzan Delarge, "Benim için harika bir deneyimdi. Fantastik bir maç yaşadık. Tam performansıma ulaşmak için biraz daha süreye ihtiyacım var. Beşiktaş maçına yüzde 100 hazır olarak çıkacağım diye düşünüyorum" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip, dün oynadığı Alanyaspor karşılaşmasında yeni transferlerinden 27 yaşındaki Kongolu oyuncu Dzon Delarge'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kendisi için harika bir deneyim olduğunu ifade eden Delarge, "Maç başladığında benim için en önemli olan şey kulübeden gelip takım arkadaşlarım adına işleri değiştirmekti saha içinde. Arkadaşlarımın ve hocamın güvenini geri ödediğimi düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bugün fantastik bir maç yaşadık. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Şimdi daha da önemli olan şey önümüzdeki hafta yapacaklarımız ve biz buna odaklanacağız. Tam performansıma ulaşmak için biraz daha süreye ihtiyacım var. Bence Beşiktaş maçına yüzde 100 hazır olarak çıkacağım diye düşünüyorum. Umuyorum çarşamba gününe kadar fiziksel seviye olarak en üst seviyeye gelebilirim" ifadelerini kullandı.

Badu: "Umarım attığım gollerle takımıma destek olabilirim"

Karşılaşmada açılış golünü kaydeden Badu ise, "Taraftarlarımız konusunda dürüst olmam gerekirse harikalar, inanılmazlar. Bu bizim için de çok önemliydi. Galibiyet almak çok önemliydi. İlk yarıya harika başladık diyebilirim. Çok güzel iki tane gol attık ve ikinci yarı biraz rahatladık. Rakip takımın golleri geldi. Biz karakter ortaya koyduk takımca ve maçı bir şekilde kendi lehimize çevirmeyi başardık. Taraftarlarımız için yaptık ve bunu onlara armağan ediyoruz. Yeri geldiğinde öne çıkıp atak oyuncularımıza destek vermem gerekir, yeri geldiğinde de savunma oyuncularımıza destek vermem gerekir. Oyunun iki tarafını da oynamak benim için önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Umarım hedeflerimize ulaşmak açısından attığım gollerle takımıma destek olabilirim. Bu takımın başarısı için neler yapabilirim buna odaklanıyorum" diye konuştu.