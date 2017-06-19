Dedektör ile define ararken yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde dedektör ile define arayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Salihli'nin Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terziler mevkinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, dedektör ile define arayan İ.G. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı. 2 dedektör ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan iki define avcısı jandarmadaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.