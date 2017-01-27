DEAŞ’lı 3 bombacı tutuklandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye'ye gönderen 3 Irak uyruklu şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'ın Musul kentinde bomba üreten fabrikaları olan ve DEAŞ otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye'ye gönderen Irak uyruklu S.A.S.A.T., M.A.S.A.T., M.A.S.A.T. isimli 3 kardeş, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonla Samsun'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına almıştı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.