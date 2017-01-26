Dargeçitli öğrenciler badminton müsabakalarında yarı finale yükseldi

Mardin'in Dargeçit ilçesi Gazi Ortaokulu öğrencileri badminton müsabakalarında yarı finale yükseldi.

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında Mardin ve Güneydoğu Anadolu şampiyonu olan Dargeçit Gazi Ortaokulu öğrencileri Elazığ'da katıldıkları müsabakalarda 2. olarak adlarını yarı finale yazdırdı. Dargeçit Gazi Ortaokulu Müdürü Ahmet Tokgöz, önümüzdeki maçta şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.