Darbeci Semih Terzi’nin eşi hakim karşısına çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürdüğü darbeci asker Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nazire Terzi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlamalarıyla 52 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi, Terzi'nin gittiği noterde tehdit ettiği belirtilen noter katibi Kerem Sağlıklı ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Terzi, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce, darbeci kocasının telefonundan kendisine bir mesaj geldiğini belirtti. Nazire Terzi, kendisine Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşi Nursel Aksakallı'yı araması yönünde bir mesaj geldiğini belirterek, mesajda "Annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil" yazdığını söyledi.

Terzi, eşinin Ankara'ya gelmek için kendisini aracı kılacağını tahmin etmediğini anlatarak, "Nursel hanımı aradım ve kendisine kayınvalidesinin sağlık durumunu sordum. Daha sonra "benim kayınvalidemin de şeker hastalığı var" dedim. Üzülünce şekerinin yükseldiğini söyledim ancak eşimin Ankara'ya gelmesiyle ilgili bir ifadede bulunmadım. Mesajı eşimin atıp atmadığını anlamak için eşimi aradım. Ona mesajdan hiç bahsetmedim. "Nursel hanımı aradım ve annemin hasta olduğunu söyledim" dedim. O da bana "neden aradın Nursel hanımı? Annem hasta mı?" diye sordu. Böyle olunca mesajı onun yazmadığını anladım. Biri onun yerine yazmış ama ben bunu ona sormadım" dedi.

Terzi, o gün eşinin Ankara'ya geldiğini bilmediğini öne sürerek, "O gün eşimle hiç konuşmadım. Yalnızca saat 00.30'da nasıl olduğunu merak ettiğim için "nasılsın" diye mesaj attım. O da bana "çocuklarla birlikte karşı komşuda kalın" diye mesaj attı. Çocuklarla oraya gittim. Kız kardeşim mesaj atarak beni bilgilendirdi" ifadelerini kullandı.

Nazire Terzi, darbeci eşi Semih Terzi'nin ölüm belgesinde ölüm saatinin 15 Temmuz 2016'da saat 23.30 olarak görüldüğünü anlatarak, eşinin 16 Temmuz'da kendisine mesaj attığını, televizyonların ise ölüm saatini 02.30 olarak belirttiğini söyledi.

Terzi, "Nasıl 15 Temmuz'da ölür, 16 Temmuz'da bana mesaj atar? 23 Temmuz 2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşebilmek için doktor önlüğümü giyerek GATA acile gittim. Raporu hazırlayan doktoru sordum ve bana GATA'da tanımadıklarını söylediler. Benim amacım o doktorla görüşüp ölüm saatini öğrenmekti. Sorumlu olan doktor odasına gittiğimde Onkoloji Hastanesinde çalıştığımı ve burada çalışmayı düşündüğümü söyledim. Bakanlık tarafından burada görevlendirildiğimi söylemedim. O da bana bu hassas günlerde burada bulunmanız uygun değil deyince oradan çıktım" diye konuştu.

Kocasının ölümünün ardından 3 Ağustos 2016 tarihinde veraset ilamı için notere gittiğini anlatan Terzi, veraset ilamını almasının ardından bankaya giderek darbeci Semih Terzi'nin 50 liralık kredi borcu ile bazı faturaları ödediğini kaydetti. Genel vekaletname çıkarmak için 11 Ağustos 2016'da tekrardan notere gittiğini ifade eden Terzi, noter katibinin kendisine saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi. Noter görevlisinin kendisine Semih Terzi'nin eşi olup olmadığını sorduğunu anlatan Terzi, noter katibinin kendisine çalışanlarını zor zapt ettiğini ve kendisinin burayı terk etmesini söylediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart 2017 tarihine erteledi.