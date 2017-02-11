DAEŞ militanı yapılan kontrolde yakalandı

Kırşehir'de DAEŞ'in militanı yapılan operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme sonrası Irak uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Sait H., TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirilen Muhammet Sait H., çıkarıldığı mahkeme tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.