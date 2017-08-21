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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli güreşçiye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli güreşçiye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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