Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikaha katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz'ın nikahına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz'ın nikahına katıldı.
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz, dünya evine girdi. Yılmaz ailesinin bu mutlu gününde gerçekleştirilen nikahta sevenleri yalnız bırakmadı. Nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyılan nikah sonrası ise aile cüzdanını geline verdi.
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