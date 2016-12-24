Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti.
İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
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