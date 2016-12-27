Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Conde’yi resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören düzenlendi. Atlı Birliklerle Külliye kapısına gelen Conda'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye girişinde karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasından sonra Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı. Erdoğan, törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve bürokratları konuk Cumhurbaşkanı Conde'ye tanıttıktan sonra her iki Cumhurbaşkanı objektiflere poz verdi.

Törende dikkat çeken bir detay ise Cumhurbaşkanlığında saygı nöbeti tutan polisler oldu. 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı askerler, 15 Temmuz sonrası özel harekatçı polislerin tuttuğu saygı nöbetini artık Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görev yapan polisler tutarken, polisler ilk defa turkuaz renginde tören kıyafeti giymesi dikkat çekti.

Erdoğan ve Conde'nin baş başa görüşmesinden sonra heyetlerarası bir görüşme yapılacak. Toplantının sonunda anlaşmalar imzalanacak ve ardından da ortak basın toplantısı düzenlenecek.