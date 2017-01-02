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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13.00'te KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul edeceği,...

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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13.00'te KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul edeceği, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edeceği belirtildi.

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