Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13.00'te KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul edeceği,...
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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13.00'te KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul edeceği, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edeceği belirtildi.
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