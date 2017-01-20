Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il binasına yönelik saldırı hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında bilgi aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile telefonla görüştüğünü kaydetti. Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.
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