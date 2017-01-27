Çukurova EMİTT Fuarı’nda

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini alarak Adana ve Mersin'in sahip olduğu potansiyel turizm değerlerini tanıtıyor.

Doğu Akdeniz ve Avrasya bölgesinin en önemli turizm buluşmasını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT Fuarı, 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

ÇKA koordinasyonu ile açılan Çukurova standında bu yıl Adana ve Mersin il kültür ve turizm müdürlükleri, bölgede faaliyet gösteren oteller, tur operatörleri yerini aldı.

Kentlerin tanıtımına katkı sağlayan, turizm profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan fuarın açılış gününde Çukurova standında, İstanbul'daki önemli tur operatörlerinin katılım sağladığı kokteyl düzenlendi.

Adana ve Mersin'e özgü yiyeceklerin de ikram edildiği kokteyl, misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca kokteylde büyük tur operatörleri bölgede faaliyet gösteren turizm profesyonelleri ile bir araya gelerek ikili görüşme imkanı buldu. Bölgenin simgesi haline gelen kamkat fidanlarının sergilendiği Çukurova standında ayrıca dev ekranlarda Çukurova'nın turistik değerlerini anlatan tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı.

Fuarın ilk gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, iş dünyası temsilcileri, bölgenin turizm profesyonelleri Çukurova standını ziyaret etti.

Bölgenin turistik değerlerinin tanıtıldığı Çukurova standında fuar süresince, bölgeye ilişkin tanıtım ve seyahat rehberi, broşür, kitapçık, gibi tanıtım materyalleri ve promosyon malzemelerinin yanı sıra bölgeye özgü narenciye, cezerye ve şalgam turizm meraklılarının beğenisine sunulacak.

Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden 4 bin 500 civarında kurum, kuruluş ve beldenin katılım sağlandığı fuar 29 Ocak tarihinde sona erecek.