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Çukurca’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında birinin füze taşıdığı tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında birinin füze taşıdığı tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çukurca ilçesi Pirinçeken'e doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 terörist tespit edildi. Teröristlerin İHA ile devam eden takibi sonrası Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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