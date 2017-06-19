Çukurca’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında birinin füze taşıdığı tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çukurca ilçesi Pirinçeken'e doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 terörist tespit edildi. Teröristlerin İHA ile devam eden takibi sonrası Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.