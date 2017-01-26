Çorumlular Nazmi öğretmeni andı

Balıkesir'de Körfez Çorumlular Platformu üyeleri, 58. defa bir araya gelirken 10 gün önce hayatını kaybeden tekvando antrenörü Nazmi Güven'i andı.

Toplantıda bir konuşma yapan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, yemeğe katılan hemşehrilerine teşekkür etti. Yaşanan terör olayları nedeniyle yemeklerde eğlence yapılmadığını anlatan Eker, Çorumlu Öğretmen Nazmi Güven'in ölümünün kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Nazmi Güven'in çok sevilen bir insan olduğunu anlatan Eker," Rahmetli Nazmi hocamızın cenazesine hep birlikte katıldık. Şimdi ise geride kalanlarına maaş bağlanması için çalışma yapıyoruz. Hemşehrilerimiz, iyi günde, kötü günde her zaman dayanışma içindedir" dedi.