Çorum’da sürek avı yapılacak

Çorum'daki tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avı yapılacak.

Merkeze bağlı Kınıkdeliler Köyünde, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün organizasyonu, Çorum Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanlığının katılımı ile yaban domuzu sürek avı düzenlendi. 28 Ocak Cumartesi günü Alaca ilçesinde de sürek avı yapılacak. Ayrıca ekonomik zarar eşiğinin üzerinde zarar gören köylerde ve ilçelerde sürek avı çalışmaları devam edecek.