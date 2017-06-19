Çorum’da Otobüs Köprüden Uçtu

Çorum'da yolcu otobüsü köprüden aşağıya uçtu. Çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgilere göre Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya uçtu. Devrilen otobüste çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor. Ayrıntılar birazdan.