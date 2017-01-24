Çorum İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Çorum Valisi Necmettin Kılıç, köyleri şehir standartlarına yaklaştıracak önemli adımlar attıklarını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Necmettin Kılıç başkanlığında yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2016 yılı yatırımları ve 2017 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın dikkatini çeken bir kalkınma hamlesini yakaladığını dile getiren Vali Kılıç, ekonomik kalkınmanın her alanda tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Ülkedeki bu gelişmelerden Çorum'unda nasibini aldığını dile getiren Vali Kılıç, "Çorum'da da güzel yatırımlar planlanmış, hizmete sunulmuş. Şuan icra aşamasında olan yatırımlarımız da var. Geleceğe dair umut verici yatırımlarımız var. 2016 yılında toplam 925 adet proje yürütüldü. DSİ'nin yaptığı hizmetlere bakıldığımızda sanki ırmaklarımıza, nehirlerimize bir inci gerdanlık takılıyor. Çorum'un her bir tarafı barajlar ve göletlerle donatılıyor. Karayolları teşkilatı da ilçe ve iller arasındaki yollarımızı neredeyse yeniden inşa ediliyor. 2017 yılında İl Özel İdaremiz hizmetlerde patlama yapacak. Özel idarenin 2017 yılı yatırım programında bulunan 625 projenin 361 ulaştırma, 39 tarım, 225 adedi de alt yapı projesidir. Bunların toplam maliyeti 74 milyon liradır. 2016 yılında 925 adet projenin 739 tanesi tamamlandı, 127 tanesi devam ediyor. 35 tanesi ihale aşamasında, 24'nde ise proje çalışmaları devam ediyor. 2017 yılında ilimize yapılacak yatırımları proje tutarı 3 milyar 152 milyon lira. 2015-2016 yılını kıyasladığımızda, 2015 yılında elimizdeki proje tutarı 1 milyar 907 milyon lira iken 2016 yılında bu 3 milyar 152 milyon liraya ulaşmıştır. 2017 yılı çok daha hayırlı ve bereketli olacaktır" dedi.

Genel İdareden Çorum'a yatırımlar yağarken özel bütçeli konumlardaki yatırımlarında göğüs kabartıcı olduğun aktaran Vali Kılıç, " Hitit Üniversitesinin yatırımları dikkat çekicidir. Takdir sebebidir. Bu projelerde alınteri olan herkese teşekkür ediyoruz. Belediyenin yatırımları da dikkat çekicidir. Çorum güzel bir şehirleşmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Kırsal kesimde de 2017 yılı altın bir yıl olacaktır. 2017 yılında tüm köylere asfaltla gideceğiz. İl özel idaremizin yıllık sathi kaplamalardaki asfalt miktarı 220 kilometre iken bu yıl 580 kilometre satih kaplama 300 kilometreye asfalt kaplamaya ulaşmış olacağız. Asfalt plenti satın alındı. Bu yıl köylerimizi, kırsal kesimleri sıcak asfaltla buluşturacağız. Bu yıl yine kanalizasyonsuz köy kalmayacak. Kanalizasyonla ilgili 100'ün üzerindeki projenin bir kısmını ihale ettik. Bir kısmı üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında köylerde kanalizasyon sorunu kalmayacak. 2017 yılında kilit parkesi yapılmayan köy kalmayacak. 2017 yılında köylünün ayağı çamura değmeyecek. Bu yıl 50 adet köyümüze halı saha yapılacak. Köylerimizde mesire alanları yapacağız. Köylerimizde halka hizmet edebileceğini düşündüğümüz okulları onaracağız ve bahçelerini peyzaj ederek köylünün rahatlıkla dinleneceği parklar haline getireceğiz. Köylere bank satın alıp gönderiyoruz. Köylerde çöp toplama faaliyetine başladık. Köylerimizi şehir standardına yaklaştıracak önemli adımlar içerisindeyiz" dedi.