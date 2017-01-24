Çorum Belediye Başkanı, İlkadım Belediyesinin projelerini inceledi

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İlkadım'ın örnek projelerini mercek altına aldı.

Çorum Belediyesi tarafından Çorum'da gerçekleştirilmesi planlanan bir dizi yatırım için bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü bir araya geldi.

Samsunlular ve dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ihlamur Cafe ve Restaurant'ta sohbet edip tesisin incelenmesiyle başlayan buluşmada Başkanı Külcü, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşın refahı için yapılan başarılı hizmetleri takip ve takdir etmek son derece önemlidir. Değerli dostum İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve ekibinin başarılı proje ve hizmetlerini yakından takip etmekteyiz. Nüfus yoğunluğu bakımından birçok ilden büyük olan İlkadım gibi bir ilçede belediyecilik hizmetlerini halkın takdirini alarak sürdürmesinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bizler de Çorum'da yapmayı planladığımız projeler ve yatırımlar için bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile İlkadım Belediyesinin misafiri olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İlkadım'ın ses getiren projeleri takdir görüyor"

2,5 yıl içinde gerçekleşen ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Tok, hizmetlerin sadece seçim vaatlerinden ibaret olmaması gerektiğini vurgulayarak Başkan Külcü'ye Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezini gezdirerek bilgi verdi. Daha sonra yeni İlkadım Belediyesi hizmet binasının yapılacağı alanı gezen başkanlar, buradan İlkadım Belediyesi Aşevine geçtiler. Her gün yüzlerce kişilik yemek pişirilen aşevinde gelişmiş paketleme ve dağıtım sistemlerini çok beğendiğini belirten Başkan Külcü, örnek alınacak ve yurt genelinde ses getiren projeler için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a tebriklerini iletti.

"Samsun ve Çorum kardeş illerdir"

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve ekibini İlkadım'da ağırlamaktan sonsuz mutluluk duyduğunu belirten ve coğrafi yakınlığının yanı sıra Samsun ve Çorum illerinin kardeş olduğunu vurgulayan Başkan Tok, "Derebahçe Sosyal Tesislerini çok kısa bir sürede halkımızın hizmetine sunduk. Aynı anda birçok yerde yatırımlarımız devam ediyor, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi tamamlanmak üzere. Selçuklu mimarisi kullanılarak inşa edilen Karadeniz'in en büyük Camii ve Külliyesi hızla yükselmekte. Yeni belediye hizmet binamızın da projesi tamamlanmış durumdayız. 43 park ve 10 halı sahayı gençlerimizin hizmetine açtık. Seçimler öncesi verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını tutarken üzerine yeni projeler ve hizmetler ekleyerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu başarılarımızın öncelikle vatandaşlarımız sonrasın da siz değerli yöneticiler tarafından beğenilmesi ve takdir görmesi anlatılamaz bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.