Çorlu Müzik Derneği KKTC’de konser verdi

Çorlu Müzik Derneği, Engelsiz Yaşam İçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser verdi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, Çorlu Müzik Derneği olarak engelsiz yaşam için KKTC'de konser verdiklerini söyledi. Kaya izleyenlerin beğenisini kazanan konserin hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.