14'ncü Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri Birinci Basamak Sınavına katılan 146 öğrenci arasından Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Eralp Koparal sınav birincisi oldu.

Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep olmak üzere beş bölgede düzenlenen "14'ncü Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri Birinci Basamak Sınavına katılan 146 öğrenci arasından Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Eralp Koparal sınav birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi ile Sanko Koleji öğrencilerinden Ali Kağan Akbaş, Ahmet Berkay Çiftçi ve Murat Altındağise ilk basamak sınavını geçerek ikinci basamak sınavına katılma hakkı kazanan 45 öğrenci içerisinde yer aldı. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Seçmeleri ikinci ve üçüncü basamak sınavı 25 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. İkinci Basamak sınavı İngilizce Multimedya Sınavı olup, çoktan seçmeli 40 soru dijital ortamda yanıtlanacak. Bu sınavda en başarılı olan öğrencilerin yüzde otuzu üçüncü basamak sınavına girebilecek. Üçüncü basamak sınavında "Arazi Çalışması" ve "İngilizce Arazi Çalışması" sınavlarını geçen en başarılı 4 asil ve 4 yedek olmak üzere 8 öğrenci belirlenecek.Bu öğrenciler 14'ncü Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları "iGeo 2017 Belgrad Sırbistan"da ülkemizi temsil edecek.

Özel Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Dilşad Erdoğan, bölgemizi ve Gaziantep'i 14'ncü Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri ikinci ve üçüncü basamak sınavlarında temsil edecek öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.