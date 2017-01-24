Çocukların sinema keyfi

Alaplı Belediyesi'nin sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak hizmete sunduğu 12 boyutlu sinema gösterimi büyük beğeniyle izleniyor.

Gezici sinema salonunun önünde toplanan öğrenciler, 6'şarlı gruplar halinde 8 dakikalık gösteriyi ücretsiz olarak izliyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, Sahilpark amfi tiyatroda konumlanan gezici sinema salonundaki 12 boyutlu sinema gösterimini öğrencilerle birlikte izledi. Sinema gösterimini izlemek için toplanan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, sinema gösterimini beğenip beğenmediklerini sorduğu öğrencilerden alkışlı destek aldı. Başkan Tekin, çocuklara yönelik bu tür sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar" dedi.

Ücretsiz 12 boyutlu sinema, Çarşamba (yarın) ve Perşemle günü de iki gün süreyle, Yeni Siteler Bayraktepe Eyüp Yaman Sosyal Tesisleri'nde gösterimde olacak.