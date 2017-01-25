Çocuk parkında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki uyuşturucu taciri, çocuk parkında müşteri beklerken yakalandı. Zanlıların hem üzerlerinde hem de kaldıkları apart oteldeki kullanılmayan yatakların içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden uyuşturucudan sabıkası bulunan A.B ve E.A isimli kişileri Armutalan Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında beklerken gördü. Ekipler, zanlıların her ikisinin üzerinde yaptıkları aramalarda toplam 35 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların kaldıkları apart otelde de narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, burada da bodrum katta kullanılmayan yatakların içine gizlenmiş 560 gram esrar ele geçirdi. Daha önceden da aynı suçtan sabıkası olan A.B (39) ve E.A'nın (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.