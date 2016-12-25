Çocuk Meclisi Kaymakam Nazlı ile buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kent Konseyi bünyesinde kısa bir süre önce oluşturulan Çocuk ve Gençlik Meclisi Kaymakam Namık Kemal Nazlı'yı makamında ziyaret etti.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli'nin yanı sıra Nahil Filiz ve Neslihan Kürtül'ün de hazır bulunduğu ziyarette, terör olaylarından duyulan üzüntü ifade edilirken, Ayvalık'ta yaklaşık bir ay önce yaşanılan sel afeti sebebiyle Kaymakam Nazlı'ya geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Adana'daki yurt yangınının üzüntü verici olduğunu belirten Çocuk Meclisi üyeleri, Ayvalık'ta yapılmakta olan özel ve devlet yurtlarında da benzeri hadiselerin yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Çocuk ve Gençlik Meclisi yöneticileri, okullarda tespit ettikleri eksiklikler de Kaymakam Nazlı'ya iletti.