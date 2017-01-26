Çoban köpeği Şeker kanseri yendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Geçici Hayvan Bakımevi'nde kanser tedavisi gören çoban köpeği Şeker'den iyi haber geldi.

Tedavi amacıyla Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edilen ve veteriner hekimler tarafından kanser teşhisi konulan Şeker isimli dişi çoban köpeği, 2 ay süren tedavi ve kemoterapi sürecinde kanseri yenmeyi başardı. Veteriner hekimler ve bakımevinde staj gören stajyerlerin desteğiyle tedavi sürecinde kanseri yenmeyi başaran Şeker, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından hayvan severler tarafından sahiplenilmek üzere hayvan barınağında yeni sahibini beklemeye başladı.