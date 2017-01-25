ÇKA Yönetim Kurulu, yılın ilk toplantısını Mersin’de gerçekleştirdi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu toplantısı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımlarıyla Mersin Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirildi.

ÇKA'nın 2017 yılı ilk toplantısına, Vali Demirtaş ve Vali Çakacak'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu da katıldı.

Toplantıda, Ajansın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilirken, Ajans tarafından hazırlanan Adana ve Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri, "Güdümlü Proje Desteği" kapsamında desteklenmesi planlanan projeler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.