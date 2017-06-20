Cizre Spor Kulübünden iftar

Cizre Spor Kulübü, Dicle Nehri kenarında iftar programı düzenledi.

Cizre Spor Kulübünün Dicle Nehri kenarındaki Bırca Belek Parkı'nda düzenlediği iftar programında 7'den 70'e yüzlerce Cizreli buluştu. İftara Kulüp Başkanı Salih Sefinç, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Jandarma Komutanı Serdar Kaya, TSO Başkanı Süleyman Çağlı, ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, iş adamları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cizre Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler ile devam eden programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar iftarını açtı. Programda konuşan Cizre Spor Kulübü Başkanı Salih Sefinç, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'a ve Cizre halkına teşekkür etti.

Cizre Spor'un organize ettiği gönül sofrası programında bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adanur ise, "Futbolu herkes farklı bir anlamla lanse ediyor ama futbol sadece futbol değildir. Bunu söylerken bazılarının kastı başka olabilir ama bizim için sadece futbol değildir. Cizre'yi şehir olarak daha ileriye taşımak için en büyük katma değeri sunuyor bize. Biz burada ne yaparsak yapalım şehrin imarı anlamında, ileriye taşıma anlamında görülen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz, hayal kurmaya devam edin diyoruz, biz gerçekleştirmeye devam edelim diyoruz. Belki bunların hepsini dünyaya ve memleketin diğer köşelerine duyuramayız, anlatamayız, görmezler ama Cizre Spor'un yaptığı bir faaliyet, elde ettiği bir başarı, kazandığı bir galibiyet bizim burada yaptıklarımızın tamamından daha fazla bir katma değer katar memleketimize. O yüzden biz, siz hep beraber Cizre Spor'a sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Cizre Spor Kulüp Başkanı Salih Sefinç, desteklerinden dolayı Adanur'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Programda bir dönem Cizre Spor forması altında ter döken eski futbolcular da platforma davet edilip, Cizre Spor forması hediye edildi.