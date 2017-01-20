Çıldır’da karne heyecanı

Çıldır'da bin 650 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Çıldır İlkokulunda Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı'nın katılımıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Karne dağıtımı sonrası öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda öğütler veren Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, "Bir yılın sadece bir dönemini tamamladınız. Dönem boyunca verdiğiniz emeğin, yapmış olduğunuz çalışmanın karşılığı karnelerinize yansıdı. Gördüğüm kadarıyla okul olarak son derece başarılı öğrencilere sahibiz. Karnesi umduğu gibi olmayan öğrencilerimizinde ikinci dönem daha fazla çalışarak bu durumu düzelteceklerine yürekten inanıyorum. Tatilinizi en iyi şekilde değerlendirin. Hem oyun oynayın, hem dinlenin, hemde ders çalışın. Bu üçünü de eşit miktarda yaparsanız tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmiş olursunuz. Hepinizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kaymakam İmamoğlu, karnesinden memnun olmayıp üzülen bir öğrenciyi teselli ederek ikinci yarı iyi çalışırsa karnesinin istediği gibi olacağı tavsiyesinde bulundu.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu" da öğrencilere başarılar dileyerek tatili en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Azizoğlu, okumanın önemine değinerek Çıldır İlkokuluna 2500 kitap hediye edeceğinin sözünü verdi.

Öğrenciler de Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'dan akıllı tahta isteğinde bulundular. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı öğrencilerin bu isteğinin il genelinde koordineli olarak başladığını, en kısa zamanda Çıldır'da da çözüleceğini söyledi.

Karne dağıtımı sonrası Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Çıldır İlkokulu öğretmeleri ile sohbet ederek, öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgiler aldı ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi.