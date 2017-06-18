CHP’nin yürüyüşünde 4. gün tamamlandı

CHP'nin istanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşün 4. günü tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler bugün 20 kilometre yürüdü ve Kurtboğazı'ndan başlattıkları yürüyüşleri Kızılcahamam'a varılmasıyla tamamlandı. Şiddetli yağışa rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte şarkıcı Ege, Zülfü Livaneli ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yürüyenler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde yoğun güvenlik önlemi alındı, jandarmaya ait iki TOMA ve bir akrep yol boyu ekibi takip etti. Ayrıca dağlık bölgelerde de kesin nişancılar yer aldı.