CHP’li Bekaroğlu, Emekli Sandığı Kanunu’nu değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Emekli Sandığı Kanunu'na ilişkin, "250 milyar TL'lik ekonomiye kaynak oluşturan ve birçok problemi çözecek paket değil. Birçok konuda değişiklik var. Böyle bir kaynak yok" dedi.

CHP'li Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Emekli Sandığı Kanunu ile devletin gelirinin artmayacağını savundu. Bekaroğlu, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 19 yasada değişiklik yapıldığını belirterek, "250 milyar TL'lik ekonomiye kaynak oluşturan ve birçok problemi çözecek paket değil. Birçok konuda değişiklik var. Böyle bir kaynak yok" değerlendirmesini yaptı.

Borcu olan gerçek ve tüzel kişi şirketlerinin borçlarına af gelmesinin yanıltıcı olduğunu söyleyen Bekaroğlu, "Sanki bunlarla ilgili sicil affı geliyor. Dolayısıyla bu insanlar borçlarını yapılandırdıklarında hiçbir sorun çıkmadan kredi alabilecekleri gibi bir hava yaratıyorlar. Bankalar şirketlerin yatırımlarına bakarak kredi veriyor ya da vermiyor. Belli gruplara "kıyakların" yapıldığı bir düzenleme" şeklinde konuştu.

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasına ilişkin soru üzerine ise Bekaroğlu, "Ne irtica ne Atatürk'e saldırı vardır. Atatürk heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bardak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur. Rize'de bu anlamda bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Yedek milletvekilliğine ilişkin soru üzerine ise Bekaroğlu, yedek milletvekilliği maddesinin geri çekilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.