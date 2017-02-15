CHP’li Atıcı: “Hayır diyenlere terörist denmesi bizi incitiyor”

Şırnak'ta partililerle bir araya gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Hayır diyenlere terörist ve şeytan denmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partisinin referandum çalışmaları nedeniyle Şırnak'a geldi. CHP İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Atıcı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atıcı, "Hayır diyenlere terörist denmesini istemiyoruz. Hayır diyenlere şeytan denmesini istemiyoruz. Hayır diyenlere, "Bunlar FETÖ'cülerle ortak iş yapıyor" denmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor" dedi.

Referandum ile ilgili tüm Türkiye'de hazırlıkları tamamladıklarını belirten Atıcı, "Genel merkez olarak sandıklara nasıl sahip çıkacağımızı, bu referandum sürecine neden "hayır" dediğimizi, çalışmalarımızı nasıl yapacağımızı tamamen belirledik. Tüm Türkiye de uygulamaya başladık. İl ve ilçe başkanlarımız görevli arkadaşları sandıklar için atamasa, biz de o arkadaşlara görevlerini anlatmasak bütün emeklerimiz boşa gider. Millet diyor ki, "Ben oyumu atacağım sonra bilgisayar işleri ne olacak?" CHP şöyle diyor, "Merak etmeyin, siz sandığa gidin oyunuzu kullanın, o oyların korunması bizim namus borcumuzdur." İstersen "evet" de, istersen "hayır" de hangi tercihini kullanırsan kullan CHP bütün oyları namusu gibi koruyacaktır" diye konuştu.