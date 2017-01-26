CHP otobüslerden 'evet'i kaldırdı

CHP, parti otobüslerinde bulunan "evet" mührü görselini kaldırdı.

CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.

Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.

Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandığı "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki "evet mührü" çıkartmalarını kaldırttı.

Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Yeni sloganın belirlenmesinin ardından parti otobüslerinin yeniden giydirileceği kaydedildi.