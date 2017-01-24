CHP Milas yönetiminden Kaymakam Arslan’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milas İlçe Örgütü, Milas Kaymakamı Eren Arslan'a "Hoş geldin" ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Milas'ın geçmişi, bugünü ve yarını konuşulurken, ilçeye doğalgaz bağlanması ziyaretin en önemli konusu oldu.

CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Akansu Özgül'ün yanı sıra, Muğla'nın Büyükşehir olmasıyla kapanan belde belediyelerinden Bafa'nın son belediye Başkanı Zühra Dönmez Kaymakam Arslan'a yapılan ziyarete katılan isim oldu.

Ziyaretin ana gündemi doğalgaz

CHP İlçe Başkanı Suat Özcan Milas'ın; tarih, kültür, sosyal ve ekonomik yönden çok zengin bir ilçe olduğuna dikkat çekerek; "Geçmişte ilçe halkının ana geçim kaynağı tütün ve pamuk üretimiydi ancak tütüne kota konulması, pamuk üretiminde de maliyetlerin artmasıyla ekiminden vazgeçilirken, şimdiler de halkın ana geçim kaynağı zeytincilik oldu. Fakat son yıllarda zeytin ağaçlarında baş gösteren hastalıklar nedeniyle verim oldukça düştü. Mevsimlerin değişmesi, son yıllarda artan hava kirliliği veya bölgedeki termik santrallerimi bu hastalığa neden oluyor tam olarak bilinmiyor. Aslında bu konunun ciddi bir şekilde araştırılması gerek.

Öte yandan yine son zamanlarda toprak havuzlarda yetiştirilen balıkçılık önemli bir geçim kaynağı haline dönüşürken, iç ve dış pazarda yaşanan sorunlar nedeniyle bu alanda da sıkıntılarımız var. Şu anda önemli bir gelişme kaydedilen sektör olarak büyükbaş hayvan besiciliği ve berberinde süt üreticiliği geliyor. Süt üreticisi birlik sayesinde parasını gecikmeden ve hiçbir risk yaşamadan alıyor.

Elbette bunların yanı sıra eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve daha birçok alanda çözüm bekleyen sorunlarımız var. Örneğin bunların başında OSB geliyor. Hava kirliliği giderek insan sağlığını tehdit eden bir noktaya ulaştı. Bugünlerde Milas'a doğalgazın gelmesi konuşuluyor. Bu konuda tam anlamıyla bilgi sahibi olamadığımız için bir şey söylemek mümkün değil. Trafik ve otopark sorunu da kentte kendini iyiden iyiye hissettiren sorunlar olarak görülüyor.

Milaslı olarak sizlerden beklentimiz bu sorunların çözümüne katkıda bulunmanız, çözümünde öncülük yapmanızdır. Bu noktada bize düşen her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzu belirtmek isterim" derken, gerçekleşen ziyaret nedeniyle teşekkür eden Milas Kaymakamı Eren Arslan ise şunları söyledi:

"Sözünü ettiğiniz sorunların kiminde bir şeyler yapılmış, yapılıyor ya da yapılması bekleniyor. Yani geçmişte bazı adımlar atılmış. Doğalgaz konusunda ben de bazı görüşmeler yaptım. Yatağan'a gelmiş olması bizim için bir avantaj. Öte yandan konuyu Sayın Belediye Başkanımızla da görüştüm. Belediye olarak onların yerine getirmesi gereken bazı yasal prosedürler var. Umarım bir an önce tamamlanır ve insan sağlığı için son derece önemli olan hava kirliliğinin önüne geçecek olan doğalgaz Milas'a gelir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kentin üzerinde yoğun bir kirlilik gözlemleniyor. Bu da başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tetikleyicisidir. Muhtemelen kaliteli kömür yerine ucuz diye biline kömürler tercih ediliyor veya bilinçli bir yakma uygulanmıyor. Tabi buna her geçen artan araç sayısını da eklemek gerekiyor.

Sorunlarımız var ancak bunlar çözümsüz değiller. Elbette bizler bu sorunları çözmek için bu görevlerdeyiz. Bazen kendi girişimlerimizle, bazen ilçedeki tüm siyasi partiler, STK'lar ve diğer ilgililerle işbirliği yaparak bunların üstesinden geleceğiz. Ortak amacımız Milas'a ve Milaslılara en hızlı bir şekilde doğru hizmetleri ulaştırmak. Dolayısıyla hepimize düşen görevler var. Güçbirliği yaparak bunları aşacağız."