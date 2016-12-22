CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
IHAAW151016-ASA/22-12-2016 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç.
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IHAAW151016-ASA/22-12-2016 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliğinden" tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 22.12.2016 15:10:16 TSI NNNN
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