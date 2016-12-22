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  3. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

IHAAW151016-ASA/22-12-2016 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç.

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IHAAW151016-ASA/22-12-2016 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliğinden" tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 22.12.2016 15:10:16 TSI NNNN

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