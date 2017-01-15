CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Seçimi sonuçlandı

CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Bülent Elikesik, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına seçildi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağanüstü Kongresi'nde, CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Bülent Elikesik, CHP'nin yeni başkanı oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye eski başkan Ümit Atak, Engin Eren ve CHP Belediye Meclis Üyesi Bülent Elikesik aday oldu. Kongrede 175 delegeden 153'ü sandığa gitti. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Ümit Atak 41, Engin Eren 44 oy alırken, 67 oy alan Bülent Elikesik başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Elikesik, kendisini bu göreve layık gören delegelere teşekkür ederek, "Ben değil, biz dediğimiz bu yolda ekip arkadaşlarımızla birlikte biz zafere inandık. CHP her üyenin de zafere inanması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bu yolda benimle birlikte yürüyen, yürümeyen, bana oy veren oy vermeyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu parti bizim, burada kazanan Bülent Elikesik ve yönetim kurulu değil, burada kazanan CHP'dir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bülent Elikesik ve diğer adaylar partililer ile birlikte sahneye çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.