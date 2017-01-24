CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, örgütlenme yapılanmalarının adının "kar topu hareketi" olduğunu belirterek ,"Bu hareketle birlikte Gölbaşı'nda çığ gibi büyüceğiz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda CHP Gölbaşı 2. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına aday 3 kişiden biri olan CHP Belediye meclis üyesi Bülent Elikesik seçildikten sonra İHA Muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP Gölbaşı 2. Olağan kongresine seçilen ve yeni ilçe başkanı olan Bülent Elikesik partililere kendisini ve ekibini bu göreve getirdikleri için teşekkür ederek şunları dedi:

"Daha önce meclis çalışmalarımızda iki kişiydik ama bin 273 üyemizin gücü ile çalıştık. Bundan sonra ilçe başkanlığımız ve meclis üyeliğimizde de bin 273 kişinin gücü arkamızda olacaktır ve bundan asla şüphemiz yoktur. Bizler zaferlere inadık. Biz diyoruz ki büyük zaferler inançla olur. Biz her bir üyemizi bu zafere inandırarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel de ve genelde iktidara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Adımız; "Kar topu harekatı"

"Biz güçlü bir ekibiz ve güçlü olmaya devam edeceğiz" diyen Elikesik şunları kaydetti:

" Bizim örgütlenme yapımızın adı "kar topu hareketi". Bu hareketle birlikte Gölbaşı'nda çığ gibi büyüyeceğiz. Biz geçmişi unuttuk. Şuanda ciddi anlamda demokrasimizin, Atatürk Milliyetçiliğimizin, Laiklik ilkemizin, Cumhuriyetçiliğimizin ve Atatürk'ün kazanımlarının sorgulandığı bir ortamdayız."

Referandumda "Hayır" diyeceğiz."

Daha demokratik, daha çağdaş bir parlamenter sistemini savunacaklarını vurgulayan Elikesik, bütün Gölbaşı'nda "Hayır" demek için ellerinden gelen bütün çabayı yönetici arkadaşlarıyla birlikte göstereceklerini söyledi. Elikesik, "Çocuklarımızın geleceği için mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.