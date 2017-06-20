CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iftar sofrasına konuk oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci gününde mola verdiği Kızılcahamam Bulak Mahallesi'nde bir ailenin iftar sofrasına...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci gününde mola verdiği Kızılcahamam Bulak Mahallesi'nde bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "MİT TIR'larının görüntülerinin yayınlanması" davasından tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılcahamam'ın Bulak Mahallesi'nde mola verdi. CHP Lideri, Bulak Mahallesi Muhtarı'nın daveti üzerine Kezban-Turgut Köprücüoğlu ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.
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